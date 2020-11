Rebecca Mir: Schwanger? Die Fans gratulieren schon

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder auf höchster Flamme! Ein Video von Rebecca Mir in ihrer Instagram Story bringt die Fans zum ausflippen. Die sind sich nämlich sicher: Das Model ist schwanger!

In dem Clip tanzt die Beauty in einem hautengen, grauen Kleid im Studio. Und in diesem Video wollen die Fans einen kleinen Babybauch sehen.