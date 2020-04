Rebecca Mir: Schwanger? Dieses Foto ist eindeutig!

Seit Monaten machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Rebecca Mir uns Massimo Sinato ein Baby erwarten sollen. Mit einem jetzt aufgetauchten Foto verschafft Rebecca nun Klarheit...

Rebecca Mir ist genervt

Wie Rebecca erst kürzlich berichtete, ist sie absolut genervt davon, dass sie ständig auf das Thema Baby angesprochen wird. So erklärte sie gegenüber " ": "Mein Gott, selbst die Nachbarn fragen, selbst die fremde Frau auf der Straße fragt!" Ebenfalls fügte sie hinzu: "Ich kriege jetzt natürlich sehr oft diese Frage gestellt manchmal ist es natürlich auch ein bisschen nervig, aber allgemein haben wir gelernt damit umzugehen und daher gehört das mittlerweile schon dazu." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in Rebeccas Innerstes geben. Doch was ist wirklich dran an den Baby-Gerüchten?

Dieses Foto verschafft Klarheit

Auch wenn sich die Fans von Rebecca und ihr privates Umfeld sehnlichst ein Baby für sie und Massimo wünschen und immer wieder darüber gerätselt wird, ob sie schwanger ist, zeigt das jüngste Foto, dass Rebecca aktuell definitiv kein Kind erwartet. So postet sie nun ein Foto von sich, auf dem sie ihren durchtrainierten Waschbrettbauch perfekt in Szene setzt. Von einer Baby-Kugel fehlt dabei jede Spur. Ob die mit diesem Foto den Baby-Spekulationen wohl ein jähes Ende setzten kann? So oder so bleibt nur zu hoffen, dass sie sich davon auch weiterhin nicht unter Druck setzen lässt...

