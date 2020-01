Rebecca Mir: Schwanger? Süßes Bauch-Bild sorgt für Aufruhr!

Reddit this

und gelten als absolutes Traumpaar. Kein Wunder also, dass die Fans sich wünschen, dass die beiden ein Baby bekommen. Bisher lassen die 28-Jährige und ihr Liebster sich mit dem Familienzuwachs jedoch noch Zeit.

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Süße Familien-News!

Ist Rebecca Mir schwanger?

Nun sorgt ein -Foto von Rebecca jedoch für Aufruhr! Auf dem Schnappschuss hält sie îhren Hund Macchia im Arm und bekommt sogar einen Kuss auf die Wange gedrückt. Aufmerksame Follower bemerken sofort die Wölbung unter der Jacke des Models.

Und tatsächlich: Es sieht fast so aus, als würde sich dort ein kleiner Babybauch verstecken. „Ohhh, ich glaube, da ist ein Baby unterwegs. Unter dem Mantel schaut es ganz danach aus“, merkt ein Fan an. Doch andere wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen: „Klar könnte man das denken, zumal auch immer ältere Fotos gepostet wurden. Aber abwarten, wenn sie selber dazu Stellung nimmt oder was sagen will.“

Wir dürfen also gespannt sein, ob die ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin ihre Fans bald mit süßen Nachrichten beglücken wird…

Fremdgehdrama um Massimo Sinato: