Rebecca Mir: Sie zeigt ihre XXL-Babykugel

Via "Instagram" teilt Rebecca Mir nun ein Foto von sich und Ehemann Massimo, welches für ordentlich Aufsehen sorgt. Der Grund: Rebecca zeigt sich mit ihrem Massimo nicht nur in einer sexy Poste, sie gewährt ebenfalls einen Blick auf ihre Babykugel. Das Model kommentiert zu dem Foto: "Du gibst mir das Gefühl, als würde ich einen Traum leben." Wow! Was für ein Hammer-Post! Das so ein Bild und solche liebevollen Worte von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist kaum verwunderlich...