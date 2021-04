Rebecca Mir: Stress kurz nach der Geburt

Rebecca veröffentlicht auf ihrem Instagram-Account ein Bild von sich in sexy Dessous im Bett und schreibt dazu ironisch: "Mein Tagtraum: Ein Bett mit ganz viel Schlaf." Während viele die Strapazen der Neu-Mama gut nachvollziehen können, kommt der Post bei einigen überhaupt nicht gut an. "Ich fände es interessanter deinen Mama-Alltag zu sehen als dauernd dieses sexy Getue", ätzt beispielsweise ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Es gibt unzählige tolle Frauen, deren Verhalten stilvoller ist. Hier wirkt alles aufgesetzt. Warum braucht diese Frau so enorm viel Bestätigung?"