Rebecca Mir: Süße Überraschung! Damit hat sie nicht gerechnet

Gestern Abend kämpften , Ross Anthony, Raphaël Vogt und um den Sieg bei "Das große Promibacken". Die vier sollten eine Baiser-Torte, drei Rubi Religeuse aus Brandteig und eine Metallic-Torte backen. Gar nicht so einfach! Die Kandidaten gerieten immer wieder an ihre Grenzen. So fiel Ross‘ Baiser-Schwan komplett zusammen - und Angelina hatte mit ihren Schoko-Halbkugeln zu kämpfen.

Rebecca Mir gewinnt "Das große Promibacken"

Rebecca konnte die Juroren Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt jedoch überzeugen. "Deine Experimentierfreude mit exotischen und außergewöhnlichen Aromen hat uns extrem begeistert. Du hast uns Geschmackserlebnisse kreiert, die selbst wir als Profis noch nicht kannten", schwärmte Christian. Und Kollegin Betty verkündete: "Die Entscheidung war so eng wie nie zuvor, aufgrund des besten schlüssigen Gesamtkonzepts ist die beste Promibäckerin 2020 Rebecca." Damit gewann das Model nicht nur den goldenen Cupcake, sondern auch 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Rebecca Mir ist überglücklich

Rebecca kann es kaum glauben. "Ich bin überglücklich den goldenen Cupcake endlich in meinen Händen halten zu dürfen. Danke, für diese tolle Reise bei 'Das große Backen'. Unser Team war einfach phänomenal. Wir haben zusammen gelacht, geschwitzt und geweint!", freut sie sich auf . Herzlichen Glückwunsch!

