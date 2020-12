Rebecca Mir: Süßes Baby-Update!

Im schicken Glitzerkleid posiert Rebecca mit goldenen XXL-Engelsflügeln und strahlt übers ganze Gesicht. "Engelchen on Tour. Hab diese süßen Flügel heute Backstage entdeckt", schreibt sie zu dem Schnappschuss. Doch den Fans sticht vor allem ihre süße Kugel ins Auge. Unter dem Post häufen sich Komplimente wie "So eine hübsche werdende Mutter", "Ich freue mich so für euch. Es steht dir super" und "Du siehst so schön mit Babybauch aus." Und auch Ehemann Massimo schwärmt: "Bellissima!"