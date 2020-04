Rebecca Mir: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! Model Rebecca Mir wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an ihre Fans...

Wie furchtbar! Wie Rebecca Mir nun berichtet, durchlebte sie eine wahren Horror-Tag!

Rebecca war in großer Sorge

Via meldet sich Rebecca nun bei ihren Fans zu Wort und berichtet, dass sie ein paar harte Stunde hinter sich hat. So erklärt sie ihrer Community: "Ihr Lieben, ich war gestern bei den Pollerwiesen in Köln spazieren und da wo Kinder spielen und Hunde rumtoben hat jemand einen Angelhaken mit Schnur auf die Wiese geworfen." Sie ergänzt voller Sorge: "Macchia hat sich in der Schnur verheddert und der Haken konnte nicht aus ihr rausgezogen werden, weil dieser einen Widerhaken hatte. Daraufhin musste sie gestern in die Tierklink und wurde operiert." Wie furchtbar! Doch zum Glück verlief bei der OP alles gut: "Macchia geht es jetzt zum Glück wieder einigermaßen gut und wir beide sind mit einem Schrecken davon gekommen." Nichtsdestotrotz ein absoluter Alptraum! Das finden auch die Fans von Rebecca...

Rebeccas Anhänger sind fassungslos

Wie unter dem Post deutlich wird, können Rebeccas Fans kaum glauben, was sie und ihr Verbeiner durchleben mussten: "Das macht mich so wütend! Habe bei uns im Grunewald mal Leberwurst mit Rasierklingen drin gefunden. Im Hundeauslaufgebiet! Gottseidank ist Macchia wieder ok" sowie "Wer um Himmels Willen macht sowas grausames? Ich komme gerad wirklich nicht drauf klar, dass Leute nichts Besseres zu tun haben, als sowas... Das ist doch einfach nur krank! Schön, dass es der kleinen besser geht."

