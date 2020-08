Rebecca Mir: Trauriges Baby-Drama!

Bereits vor einigen Wochen berichtete Rebecca, dass es sie massiv unter Druck setzen würde, ständig auf eine Schwangerschaft angesprochen zu werden. Vor allem in den letzten Tagen kannten einige ihrer Followers erneut kein anderes Thema mehr, als eine mögliche Nachwuchs-News von Rebecca und Massimo So wurde das Model unter jedem Post mit allerhand Fragen durchlöchert, ob sie und der Profi-Tänzer ein Baby erwarten! Doch wie es scheint, nehmen einige von Rebeccas treuen Fans die Beauty deswegen jetzt in den Schutz...