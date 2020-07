Rebecca Mir & Massimo Sinató: Baby-Hammer! Die Fans sind aus dem Häuschen

Rebeccas aktueller Instagram-Post sorgt jetzt für reichlich Spekulationen. Die "taff"-Moderatorin trägt auf den beiden Bildern ein enges blaues Kleid. Doch ihren Followern sticht nur ihre Körpermitte ins Auge. "Hab ich was verpasst? Finde man sieht eine kleine Wölbung am Bauch", "Bist du schwanger?" und "Heute bei 'taff' hat man dein Bäuchlein in einer Szene besonders gut gesehen", kommentieren sie.