Rebecca Mir & Massimo Sinato: Ehe-Aus! Die Beziehung ist zerbrochen

Und auch in der Bett-Requisite geben Massimo und seine Partnerin ein gutes Paar ab. Wiederholt sich da etwa die Geschichte? Denn es ist kein ungewohntes Bild: 2012 hatte sich der Profitänzer bereits mit Rebecca Mir auf der Bühne in den Laken gerekelt. Schon damals knisterte es nicht nur in der Show – obwohl Massimo zum damaligen Zeitpunkt noch verheiratet war. Aus dem Tanzpaar wurde ein Liebespaar. 2015 folgte die Hochzeit in Italien, sechs Jahre später kam ihr gemeiner Sohn zu Welt.

Kein Wunder also, dass Rebecca die heißblütigen Tänze ihres Ehemanns mit Argwohn betrachtet. Vor allem, weil Amira Rebecca optisch ähnelt: schlank, dunkelhaarig und rassig. In einem Kölner Restaurant eskalierte jetzt der Streit. Denn während Rebecca Kind und Haushalt händelt, verwöhnt Massimo Amira bereits mit italienischen Köstlichkeiten. Und wie sagt man so schön: Liebe geht halt durch den Mage...