Rebecca Mir & Massimo Sinató: Eifersuchts-Drama! Dieses Bild sorgt jetzt für Aufsehen!

Via Instagram lässt Rebecca Mir aktuell vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans höher schlagen. So teilt die Beauty nun ein Foto mit ihrer Community, auf dem sie sich in ein paar heißen Dessous präsentiert. Das so eins Schnappschuss von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Post: "Hot as hell", "Sehr sexy Frau" und "Wow mehr als sexy". Doch was denkt Massimo von so viel Fan-Euphorie?