Rebecca Mir und Massimo Sinató: Sie schweben im Baby-Glück!

Was für ein zuckersüßer Schnappschuss! Via Instagram teilen Rebecca Mir und Massimo Sinató nun ein Foto mit ihren Fans, welches bei ihren Anhängern für jede Menge Aufmerksamkeit sorgt.

Heidi Klum: Familien-Zuwachs! Jetzt ist es offiziell!

Rebecca Mir und Massimo Sinató teilen süßen Schnappschuss

Zum Tag der Hundewelpen postet nur ein Foto von ihrem flauschigen Vierbeiner, als dieser noch selber in den "Welpenschuhen" steckte. Dazu kommentiert Rebecca: "Heute ist Tag des Hundewelpen. Goldendoodle Macchia als Baby". Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar. Aber nicht nur das niedliche Welpenfoto scheint ihre Fans zu beschäftigen. Auch die Frage, wann Rebecca und Massimo ein Baby bekommen, interessiert ihre Community brennend...

Rebecca und Massimo schweben im Glück

Während Rebecca und Massimo mit ihrem Welpen bereits im "Baby"-Glück schwebten, können ihre Fans kaum abwarten, dass die beiden endlich Kinder-Nachwuchs bekommen. So kommentieren sie: "Beccy, wie wärs mit einem richtigen Baby, würde die sehr gut stehen und Massimo auch." sowie "So süüüüüüß die Bilder, zum Dahinschmelzen." Was Rebecca und Massimo über die Worte ihrer Anhänger denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab.

