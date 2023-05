Rebecca Mir & Massimo Sinató: Süße Überraschung im Live-TV!

Sonntag waren Rebecca und Massimo in der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu Gast. Sie traten nicht nur gegen Günther Jauch und Thomas Gottschalk an, sondern legten gleich zu Beginn eine flotte Sohle aufs Parkett. Schnell wurde klar: Das "Let's Dance"-Traumpaar hat in all den Jahren überhaupt nichts verlernt! "Ist das toll", schwärmte auch Moderatorin Barbara Schöneberger.