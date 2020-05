Rebecca Mir: Unfall-Schock! Jetzt platzt ihr der Kragen

Normalerweise hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Doch momentan ist ihr überhaupt nicht zum Lachen zumute...

Schock-Moment beim Spaziergang

"Mir ist gerade eine Situation passiert, die mich echt nachdenklich gemacht hat", erzählt die hübsche Moderatorin jetzt auf . Rebecca war mit Hund Macchia spazieren. Plötzlich sah sie in der Ferne ein Mädchen, das mit ihren Inliner gestürzt ist. "Sie war am Weinen und hat am ganzen Arm geblutet. Dann bin ich zu ihr gelaufen, habe mich um sie gekümmert, sie beruhigt und mit ihr gewartet bis ihre Mutter da war. Weil die gerade um den See joggen war."

Rebecca Mir: "Vielleicht mal ein bisschen mehr Nächstenliebe zeigen!"

Für Rebecca eine Selbstverständlichkeit, anscheinend aber nicht für alle. "Was mich echt traurig an der Situation gemacht hat: Bis ich bei ihr war, sind locker 20 Menschen an ihr vorbei gelaufen. Die haben teilweise sogar einen Bogen gemacht. Keiner hat mal gefragt: Wie geht es dir? Kann ich helfen? Vielleicht mal ein bisschen Nächstenliebe zeigen!", findet Rebecca. "Ich weiß, wir müssen gerade in dieser schweren Zeit auf uns selbst achten, aber vielleicht auch auf andere..." Wahre Worte!

