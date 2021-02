Rebecca Mir: Verrät sie mit diesem Foto das Baby-Geschlecht?

Vor kurzem haben Rebecca Mir und Massimo Sinató endlich die Baby-Bombe platzen lassen. Schon lange haben ihre Fans vermutet, dass die hübsche Moderatorin schwanger ist. Lange kann es nicht mehr dauern, bis sie ihren kleinen Liebling in den Armen halten kann. Wann genau es so weit ist und ob die beiden einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist bisher noch nicht bekannt. Doch ein neues Foto von Rebecca versetzt die Fans in Aufruhr...