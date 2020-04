Rebecca Mir: Zuckersüße Überraschung! Die Fans sind aus dem Häuschen

Ob Shooting-Fotos, Bilder vom Set oder Pärchen-Pics - lässt ihre Fans via regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Doch ihr aktuellster Schnappschuss kommt besonders gut an...

Dieses zuckersüße Bild begeistert die Fans

Rebecca hat für ihre Follower in der Fotokiste gekramt - und ein altes Kinderbild rausgesucht. Frech lächelt sie in die Kamera, während sie in ihr Buch malt. Ob Rebecca damals wohl schon von den Laufstegen dieser Welt träumte?

Klar, dass die Fans hin und weg von dem Anblick sind. "So sweet. Schon immer so hübsch gewesen wie heute", "Tolles Bild von der kleinen Rebecca in der Schule" und "Die positive Ausstrahlung hattest du ja früher schon", lauten nur einige der vielen Komplimente. Und auch Ehemann Massimo Sinató schwärmt: "Mein Gott, ich hätte mich damals schon in dieses Lächeln verliebt."

