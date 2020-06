Rebecca Siemoneit-Barum: Kilo-Lüge im Dschungelcamp!

Selten war ein Dschungelcamp so sexy wie in diesem Jahr. Bei den Männern wetteifern Benjamin Boyce (46), Jörn Schlönvoigt (28) und Aurelio Savina (37) um die Gunst der weiblichen Zuschauerinnen, bei den Frauen liefern sich Sara Kulka (24), Angelina Heger (22) und Tanja Tischewitsch (22) aka "Titten-Witz" - ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen in Sachen Sex-Appeal.