Rebecca Siemoneit-Barum: Schwerer Schicksalsschlag für den Lindenstraße-Star!

"Unser geliebter Vater und Großvater Gerd Siemoneit-Barum ist in der Nacht zum 20. Juli 2021 von uns gegangen. In unendlichem Schmerz und großer Dankbarkeit, konnten wir bis zum Schluss bei ihm sein", schrieb sie in einem Statement bei Instagram. Früher habe ihr Vater mit Raubtieren gearbeitet - dazu veröffentlichte sie ihr Foto.