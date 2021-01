Rebeccca Mir: Sie zeigt ihren kugelrunden Babybauch!

Rebecca Mir und Massimo Sinató sind überglücklich! Vor kurzem ließen die beiden die Baby-Bombe platzen. "Mommy & Daddy to be. Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", schrieb die Moderatorin auf Instagram zu einem Bild, auf dem deutlich eine süße Kugel zu erkennen war. Mittlerweile ist der Babybauch um einiges gewachsen…