Rebel Wilson: Für neue TV-Show in Dessous

Für ihre neue TV-Show "Super Fun Night" lässt sie die Hüllen fallen und präsentiert sich in knappen Dessous mit LED-Herzchen - und das alles gewohnt in Super-Plus-Size.

In "Super Fun Night" spielt Rebel Wilson Kimmie Boublier, eine junge Anwältin, die fast nie ausgeht.

Eines Freitagabends bietet sich dann doch die Gelegenheit, Party zu machen und es läuft alles ganz anders als gedacht.

Sie steht plötzlich in Unterwäsche da, tackert ihren Rock mit Heftklammern zusammen und tanzt mit ihren Freundinnen lasziv auf der Straße.

Eigentlich fing alles damit an, dass Kimmie von ihrem attraktiven Kollegen Richard Lovell (Kevin Bishop) eingeladen wird - und prompt nimmt sie ihre beiden besten Freundinnen mit.

"Dies wird wahrscheinlich die beste Nacht unseres Lebens sein."

Auch wenn sich die sehr kurvige Kimmie in ein knallenges Partykleid zwängt. Der Türsteher lässt die drei nicht in den Club, in dem sie mit Richard verabredet sind.

Und dann reißt auch noch ihr Kleid...

Die Comedy-Show läuft vorerst bei ABC in den USA, aber wer weiß, vielleicht beglückt Rebel uns bald auch in Deutschland.