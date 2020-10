Rebel Wilson: So hat sie 20 Kilo abgespeckt

Eines ist bei dem Diäterfolg von Rebel Wilson besonders wichtig: Bewegung! "Ein einfacher Spaziergang, Schwimmen oder was immer es ist, wir alle können uns mindestens 45 Minuten am Tag bewegen", so ihr Trainer.

Die Hollywoodbeauty macht dies mindestens 5 Mal pro Woche. Und auch die Ernährung hat sie umgestellt. Sündigen darf sie aber trotzdem noch, wenn auch weniger. Ein bis zwei Mal in der Woche gönnt sie sich etwas. Wenn sie aber doch mal in Versuchung kommt? Dann nimmt sie einfach ein Schaumbad! Auch keine schlechte Lösung. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen...

