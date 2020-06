Donald Reche Caldwell: Der Footballer wurde erschossen!

Große Trauer um Donald Reche Caldwell! Der ehemalige NFL-Star wurde in seiner Heimat Tampa (Florida) im Alter von nur 41 Jahren erschossen.

Donald Reche Caldwell wurde Opfer eines Raubüberfalls

Laut dem amerikanischen Portal "TMZ" war Reche auf dem Weg zu seiner Freundin, als plötzlich ein Paar aus dem Gebüsch sprang - und ihm ins Bein und in die Brust schoss. Für den Footballer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Angeblich haben die Angreifer sich Reche gezielt als Opfer ausgesucht. "Es ist jedoch noch sehr früh in den Ermittlungen. Die Beamten arbeiten daran, Hinweisen nachzugehen. Neue Erkenntnisse werden mitgeteilt, sobald sie verfügbar sind", heißt es in dem Statement der Polizei.

So erfolgreich war Donald Reche Caldwell

Reche blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Der Footballer spielte für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. 2008 beendete er seine Profikarriere. Sein plötzlicher Tod versetzt die ganze Football-Szene in Schock. Sein ehemaliger Kollege Tom Brady bekundete bereits via sein Beileid. "Ruhe in Frieden", schrieb er zu einem Bild von Reche.

