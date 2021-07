Indian Red Boy: Rapper während Live-Video erschossen!

Die Schüsse fielen in Hawthorne (US-Bundesstaat Kalifornien), während er sich in einem Livestream gerade mit Influencer Kapone unterhielt. Laut Medienberichten sollen auch Schüsse in dem Clip zu hören gewesen sein. Der Rapper soll dann versucht haben, sich zu ducken und rief anschließend um Hilfe - dennoch wurde er wohl tödlich von einer Kugel getroffen.