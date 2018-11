Red Carpet-Debüt: Fabian Hambüchen zeigt seine neue Freundin

Reddit this

Er ist wieder in festen Händen! Fabian Hambüchen zeigt erstmals seine neue Freundin!

Red Carpet-Debüt für Fabian Hambüchen!

Nachdem der ehemalige Turnstar erst im letzten Jahr die Trennung von seiner Langzeitfreundin verkündete, ist der 31-Jährige jetzt wieder glücklich vergeben!

Auf ihrer ersten gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung gaben Fabian Hambüchen und seine neue Freundin Nina jetzt ihr Pärchen-Debüt auf dem Roten Teppich!

Fabian Hambüchen präsentiert sich mit seiner neuen Freundin

Beim Sportpresseball in Frankfurt posierte das Paar ganz verliebt für die Fotografen uns schien dabei mehr als entspannt.

Die neue Dame an der Seite von Fabian Hambüchen teilt dabei einer der wohl größten Leidenschaften des ehemaligen Turners: So ist die hübsche Blondine Sportstudentin an der Sporthochschule Köln und arbeitet darpber hinaus nebenbei auch als Flugbegleiterin.