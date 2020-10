Reese Witherspoon: 5 Kilo runter mit Intervallfasten!

So geht's: Stellt euch mal vor, dass die originale 5 : 2-Diät ein kleines Freshup bekommen hätte und uns jetzt noch schneller dabei hilft, unsere Traum-Figur zu bekommen. Damit das auch klappt, darf der Speiseplan in den ersten zwei Wochen nicht mehr als 800 Kalorien pro Tag enthalten. Danach switcht man dann meistens auf eine modifizierte 5 : 2-Art um, bei der man an fünf Tagen wieder normal isst. An den zwei Fastentagen sollte man nicht mehr als 800 Kalorien verputzen und muss darauf achten, dass man über Nacht eine Essenspause von 14 Stunden einhält.

Fazit: Klar, man sieht viel schneller einen Erfolg und bleibt deshalb auch eher für einen längeren Zeitraum dabei. Kein Wunder also, dass die Fast 800 gerade mega gehypt ist. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich die gleichen Haken wie die 5 : 2-Methode. Plus: Man sollte dringend auf anstrengende Sessions im Gym verzichten, das ist in den ersten Wochen definitiv zu viel des Guten für unseren Körper.