Reese Witherspoon & Jim Toth: Traurige Ehe-News nach 8 Jahren

Wenn (42) morgens das Haus für ihre übliche Joggingrunde verlässt, riskieren die Nachbarn im Nobel-Vorort Brentwood, L.A. längst keinen zweiten Blick mehr. Normalerweise. Aber letzte Woche gab’s doch etwas zu tuscheln, Reese hatte nämlich etwas Entscheidendes „vergessen“: ihren Ehering! Ein Zufall? Sicher nicht, denn Reese trägt sowohl ihren Verlobungsring mit einem 4-Karat-Ashoka-Diamanten als auch den schlichteren Ehering sonst zu jeder Gelegenheit. Auch zum Sport.

Was also ist los bei Reese und ihrem Ehemann Jim Toth (49)? Leider nicht mehr viel, lautet die Antwort in -Kreisen. Eine Freundin der Schauspielerin wird im Interview mit dem US-Magazin „NW“ deutlicher: „Reese hat in letzter Zeit viel gearbeitet. Das hatte einige Probleme in der Ehe zur Folge.“ Offenbar so gravierende Probleme, dass Reese jetzt sogar ihren Ring in der Küchenschublade versenkt hat!

In Reese Witherspoons Ehe soll es kriseln

Und nicht nur das: Auf der Geburtstagsparty ihrer Freundin Anfang des Monats stürzte sich die Schauspielerin erst frustriert auf den Alkohol – und später ziemlich zugedröhnt die Treppe hinunter… Pünktlich zum Valentinstag folgte dann ein weiteres Indiz für eine akute Ehekrise: Die üblichen Liebesgrüße gingen dieses Mal nämlich nicht an Ehemann Jim, sondern an Reese’ „Big Little Lies“-Kolleginnen. Dazu schrieb sie: „Wahre Liebe ist die Liebe, die du für deine Schwestern, deine Freundinnen und die starken Frauen um dich herum empfindest.“

Alles klar, die Botschaft dürfte bei Künstler agent Jim Toth angekommen sein… „Manchmal sieht es so aus, als würde sich Reese absichtlich hinter ihrer Arbeit verstecken“, glaubt Reese’ Freundin. „Die beiden begegnen sich eigentlich nur noch zufällig.“ In diesem Fall hätten wir einen heißen Tipp für Jim: Vielleicht sollte er mal wieder morgens joggen gehen …