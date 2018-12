Regen-Chaos in Deutschland: Drohen jetzt sogar Überschwemmungen?

Über Monate hinweg war es in Deutschland zu trocken. Nun kommt der Regen – und der hat es diesmal in sich!

Das Wetter ist derzeit sehr unbeständig, aber auch mild – teilweise erreichen die Temperaturen bis zu 16 Grad. Für die Jahreszeit ist das deutlich zu warm.

Heftiger Regen mit Sturmböen

Am Donnerstag jedoch zieht ein großflächiges Regengebiet über Deutschland – in einigen Regionen droht sogar Dauerregen. Dazu kommen teils noch heftige Sturmböen! „Im Westen und Süden sowie an der Nordseeküste auffrischender Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, in exponierten Gipfellagen Sturmböen“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website.

Das Wetter zeigt sich derzeit von seiner ungemütlichen Seite, denn so geht es auch am Freitag weiter. Da in kurzer Zeit große Regenmassen herunterkommen können, ist es nicht ausgeschlossen, dass einige Straßen kurzzeitig überschwemmt werden können.