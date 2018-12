Regen & Sturm: Silvester fällt ins Wasser!

In wenigen Tagen wird der Jahreswechsel eingeläutet. Der Winter wird aber wohl in diesem Jahr wohl nicht kommen – stattdessen bleibt es mit Temperaturen von bis zu 10 Grad sehr mild in Deutschland. „Die Kälte liegt derzeit über Osteuropa, Russland und der Ukraine“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter weiterhin sehr unbeständig. Es sind viele Wolken am Himmel, aus denen auch immer wieder mal Regen fallen kann.

Silvester wird regnerisch

Richtig ungemütlich wird es auch zu Silvester. Zwar bleibt es zum Jahreswechsel sehr mild, aber der Start in 2019 fällt wohl regelrecht ins Wasser. Immer wieder sind Niederschläge möglich. Nur im Westen kann es vereinzelt auflockern. An den Küsten droht außerdem auch noch Sturm.