Regisseur Gene Reynolds ist tot!

Große Trauer in Hollywood! Regisseur Gene Reynolds ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Gene Reynolds war eine feste Größe im Filmgeschäft. Unter anderem führte er bei dem Serien-Klassiker "M*A*S*H" Regie. Mehrere Male war er für seine Leistung für den begehrten Emmy nominiert. Außerdem war er vier Jahre Präsident der "Directors Guild of America" (Vereinigung von amerikanischen Regisseuren). Jetzt ist Gene Reynolds tot.

Abschied von Kult-Regisseur Gene Reynolds

"Genes Einfluss auf die moderne Directors Guild of America (DGA) war signifikant und bleibt bestehen", sagte der aktuelle Präsident der "Directors Guild of America" Thomas Schlamme. "Während seiner zwei Amtszeiten als Präsident bemühte er sich, die Zunft inklusiver zu gestalten und die Führungsetage zu erweitern. Vor allem wollte er junge Mitglieder dazu ermuntern, Führungspositionen zu übernehmen. Er war leidenschaftlich bei seiner Arbeit dabei, munter in seinem Glauben und hingebungsvoll bis zum Ende."

Auch Genes Frau Ann Sweeny Reynolds meldete sich bereits zu Wort. Sie bestätigte gegenüber "New York Times", dass Herzversagen die Todesursache war.

