Regisseur Stephen Verona ist tot!

Reddit this

Die Filmwelt ist in großer Trauer! Regisseur und Drehbuchautor Stephen Verona ist tot.

Stephen Verona hat sich in den 1970ern einen echten Namen in gemacht. Bei dem Action-Film "Brooklyn Blues – Das Gesetz der Gosse" übernahm er die Co-Regie. Beim Kult-Film "Boardwalk" schrieb er zusätzlich auch noch das Drehbuch. Jetzt ist er tot.

Das war die Todesursache

Stephen ist am vergangenen Samstag in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Das bestätigte sein Frau Ann gegenüber dem amerikanischen Portal "Hollywood Reporter". Vor 18 Monaten wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Leider verlor er den Kampf gegen die tückische Krankheit. Er wurde 78 Jahre alt.

Vermisster Schauspieler Charles Levin ist tot!

Stephen Verona entdeckte Sylvester Stallone

Dank Stephen schaffte Hollywood-Star seinen Durchbruch. Er wollte seine Filmkarriere schon an den Nagel hängen. Doch dann wurde er von Stephen bei einem Schauspiel-Workshop entdeckt - und bekam die Rolle in "Brooklyn Blues – Das Gesetz der Gosse". Der Rest ist Geschichte.

Dieses Jahr sind bereits einige bedeutende von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr im VIDEO: