Reinhold Messner: Bitterer Erbstreit mit seinen Kindern

"Unser Verhältnis ist angespannt. Einer meiner größten Fehler war: Ich habe ihnen vor meinem Ableben testamentarisch den Großteil meines Vermögens überlassen", erklärt Reinhold. "Sie verstehen nicht, dass alles geschenkt war und schätzen den Wert meiner Großzügigkeit nicht. Es enttäuscht mich." Er selbst hat von seinen Eltern nichts geerbt und war damit glücklich. Als Geschwister haben sie sich im Alter gemeinsam um die Eltern gekümmert. "Respekt und Dankbarkeit" prägten ihr Verhältnis. Werte, die er heute schmerzlich vermisst. "Bei mir ist es umgekehrt", sagt der Südtiroler mit schwerem Herzen. "In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und meine Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie. Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund, und ich stand mit 75 am Abgrund." Früher hat Messner runde Geburtstage groß gefeiert – seinen 80. wird er vielleicht nur mit seiner jetzigen Frau Diane (44) auf einer Berghütte verbringen. Der traurige Erbstreit wäre zumindest weit weg!