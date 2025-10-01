Renata Lusin: Schwanger! So geht es jetzt mit „Let’s Dance” weiter
Renata Lusin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind! Was bedeutet das für die anstehende „Let’s Dance”-Tour und wie geht es den werdenden Eltern?
© IMAGO / Uwe Erensmann
Da staunen die Fans nicht schlecht! Wie Renata und Valentin Lusin nun offiziell verkünden, werden sie zum zweiten Mal Eltern. Die freudige Nachricht wird auf dem Instagram-Kanal von „Let’s Dance” bestätigt. Was für eine tolle Überraschung!
Renata Lusin ist schwanger
„Renata und Valentin Lusin haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch: Renata wird leider bei der Let’s Dance Tour 2025 nicht mittanzen”, heißt es im Netz. „Der Grund hierfür könnte allerdings schöner nicht sein: Die beiden erwarten ihr zweites Baby. Wir freuen uns so sehr für die beiden! Herzlichen Glückwunsch!”
Natürlich hätten die Fans Renata gerne bei der „Let’s Dance” Tour auf der Bühne gesehen, doch für ihren Ausfall haben sie natürlich Verständnis!
Das Paar ist überrascht
Im Gespräch mit „Bild” verrät Renata weitere Details zu ihrer Schwangerschaft. „Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat“, so die Profitänzerin. „Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby. Wir hatten nach der letzten ,Let’s Dance‘-Staffel einen schönen, entspannten Sommer, sind viel gereist. Und wir waren in der Zeit, in der unser Baby gezeugt wurde, gerade mit unserem Wohnmobil in Frankreich unterwegs. Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert.“
Renatas Fehlgeburten haben Spuren hinterlassen
Vor der Geburt ihrer Tochter Stella erlitt Renata drei Fehlgeburten in zweieinhalb Jahren. Diese Erfahrung hat natürlich Spuren hinterlassen. „Wahrscheinlich waren wir deswegen auch anfangs sehr nüchtern, als wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen haben. Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert”, gibt die 38-Jährige zu. „Aber jetzt bin ich im vierten Monat und es geht mir wunderbar.“ Herzlichen Glückwunsch!