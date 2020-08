Reni Santoni: Der Hollywood-Star ist tot!

In den sozialen Netzwerken verabschieden sich die Fans jetzt von ihrem Idol. Auch einige Promis bekunden ihr Beileid. Der britische Regisseur Edgar Wright, der für Filme wie "The World's End" oder "Shaun of the Dead" verantwortlich ist, schreibt beispielsweise auf Twitter: "Ruhe in Frieden, Reni Santoni" Dazu veröffentlicht er ein Foto aus "Dirty Harry".

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns dieses Jahr schon verabschieden: