Rentner bietet Kinder zum Sex an

Unfassbar: Ein 71-Jähriger Rentner aus Sprockhövel (Nordrhein Westfalen) hat in einem öffentlich zugänglichen Chat fiktive Kinder zum Sex angeboten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei laut der "WAZ" auf seinem Handy zudem Kinderpornografisches und weiteres pornografisches Material.

Jetzt stand der Rentner wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Vertreibens und dem Besitz pornografischer Inhalte vor Gericht.

Der Rentner wurde verurteilt

Zwar gestand der Angeklagte, sein Verteidiger beteuert jedoch, dass der Mann "zu keinem Zeitpunkt" ernsthaft Kinder anbieten wollte. Alles sei nur Kopfkino gewesen.

Die pornografischen Fotos will der 71-Jährige angeblich sofort nach deren Eingang gelöscht haben. Verurteilt wurde er trotzdem: Acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung plus einer Zahlung von 500 Euro an den Kinderschutzbund. Im Mai 2015 wurde der Mann wegen ähnlicher Delikte zu fünf Manaten auf Bewährung verurteilt.