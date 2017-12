Rentner missbraucht behinderte Frau

Was für eine widerwärtige Tat: Am Mittwoch wurdevor Gericht ein Missbrauchsprozess gegen einen Rentner neu aufgerollt. Ihm wird vorgeworfen, in Beverstedt (Niedersachsen) vor einem Supermarkt eine behinderte Frau missbraucht zu haben.

Obwohl der Mann die Tat mehrfach abstritt, wurde er jetzt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt, wie die Website "Nord24" berichtet.

Im März 2015 soll der Rentner, der nebenbei bei einem Fahrdienst behinderte Personen beförderte, mit der geistig behinderten Frau einen Zwischenstop bei dem Supermarkt gemacht haben.

Der Rentner hatte die Hosen heruntergelassen

Nachdem der Rentner aus dem Laden zurückkehrte, soll er die 38-jährige Frau auf dem Rücksitz seines Wagens missbraucht haben. Aufgrund ihrer Behinderung kann die Frau nicht zu dem schrecklichen Vorfall aussagen.

Maßgeblich zur Entscheidungsfindung beigetragen hat im Prozess die Aussage eines 32-jährigen Zeugen. Er beobachtete in dem Wagen ruckartige Bewegungen und sah, dass der Mann seine Hosen heruntergelassen hatte. Der Beobachter alamierte die Polizei und schilderte den Vorfall.