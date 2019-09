Reddit this

Rezemo: Darum platzte der Millionen-Deal in der "Höhle der Löwen"

Mit ihrem Produkt landeten die Gründer von Rezemo einen wahren Coup in der "Höhle der Löwen". Doch am Ende wurde doch nichts aus dem Millionen-Deal. Die Gründe klingen merkwürdig...

Es sah so aus, als hätten die Löwen auf dieses Produkt schon ewig gewartet: Als die Rezemo-Gründer Julian Reitze und Stefan Zender ihre nachhaltigen Kaffee-Kapseln in der -Show vorstellten, waren die Investoren ganz aus dem Häuschen. Um die biologisch abbaubaren Kapseln entbrannte ein wahrer Wettstreit. machte ein Angebot (500.000 Euro für 10 Prozent), und , und buhlten gleich als Trio um die jungen Gründer und boten 750.000 Euro. Am Ende wurde daraus sogar eine Million Euro. Die drei "Höhle der Löwen"-Investoren bekamen schließlich den Zuschlag und ergatterten 20 Prozent der Firmenanteile. Doch nach der Sendung kam alles anders...

Der Millionen-Deal um Rezemo ist geplatzt

Wie jetzt herauskam, ist der Deal direkt wieder geplatzt. In der Pressemitteilung heißt es: "Im Verlauf der ausführlichen Gespräche zwischen uns und den drei Löwen hat sich herauskristallisiert, dass es in der Frage um die zukünftige strategische Ausrichtung von ,rezemo’ unterschiedliche Auffassungen gibt. So kam letztlich doch keine Beteiligung der drei Investoren zustande, dennoch haben die Löwen ,rezemo’ Unterstützung mit ihrem Know-How und ihrem Netzwerk zugesagt."

Dagmar Wöhrl: Beauty-Hammer! Die Löwin ist kaum wiederzuerkennen

Laut "Bild" plante das Gründer-Duo, ihr patentiertes Verpackungsmaterial auch für andere Produkte einzusetzen. Mit den Investoren konnten sie sich hierbei jedoch auf keine gemeinsame Strategie einigen, heißt es. Überraschend, zumal Carsten Maschmeyer in der Show noch schwärmte: "Ich sehe Sie als Vision. Das Unternehmen, das die Verpackungsbranche revolutioniert, global."

Jetzt müssen die Rezemo-Gründer ihren Erfolgskurs weiter ohne Löwen beschreiten. Die drei Investoren stünden ihnen jedoch auch ohne Deal beratend zur Seite, heißt es.

Hier kann man die Rezemo-Kaffeekapseln kaufen.

Im Video seht ihr die fünf erfolgreichsten Produkte aus "Höhle der Löwen":