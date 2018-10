Riccardo Simonetti: Selbstmord-Drama!

Reddit this

Mittlerweile kann Riccardo Simonetti auf eine riesen Fans-Base zurückblicken, die ihm den Rücken stärkt. Dies war jedoch nicht immer so. Ganz im Gegenteil! Wie Riccardo jetzt nämlich verrät, musste er in der Vergangenheit schlimme Mobbing-Attacken über sich ergehen lassen...

Riccardo Simonetti wurde gemobbt

Wie Riccardo nun berichtet, erlebte er in seiner Jugend schlimme Mobbing-Angriffe, die ihn fast zu einer folgenschweren Entscheidung getrieben hätten. So erzählt der Blogger im "Bunte"-Interview: "Ich wurde bepöbelt, bespuckt und verprügelt." Welch furchtbare Nachricht! Doch damit nicht genug! Riccardo erläutert weiter, dass er auch über nachdachte. So ergänzt er: "Ich hatte damals schon über Selbstmord nachgedacht." Einfach nur tragisch! Ein Glück, dass er mittlerweile über den Dingen steht!

Riccardo Simonetti zeigt sich selbstbewusst!

Obwohl Riccardos Vergangenheit alles andere als leicht war, zeigt er sich mittlerweile selbstsicher und erklärt: "Heute weiß ich, dass nicht ich das Problem bin – sondern die anderen!"

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.