Richard Donner: Der "Superman"-Star ist tot

Wie es nun unter anderem in einem Bericht von "Deadline" heißt, ist Richard Donner am vergangen Montag verstorben. Seine Frau Lauren Shuler Donner erklärt gegenüber dem Magazin: "Er war ein großartiger Mann. Ich war eine sehr, sehr glückliche Frau. Aber er war sehr krank, also war es Zeit für ihn zu gehen." Über Jahrzehnte war der Regisseur aus der internationalen Film- und TV-Welt nicht wegzudenken. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Superman" von 1978 mit Schauspieler Christopher Reeves und ab 1987 die Action-Komödienreihe "Lethal Weapon". Mit seiner Frau zusammen produzierte Richard Donner in den 90ern und ab 2000 "Free Willy" und "X-Men". Kein Wunder somit, dass sich auch Größen wie Steven Spielberg via "Social Media" zu dem Tod des Regisseurs äußerten: "Er war ganz Kind. Ganz Herz. Die ganze Zeit. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist, aber sein heiseres, herzliches Lachen wird immer bei mir bleiben."

Wann eine Trauerfeier zu Ehren des 91-Jährigen stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.