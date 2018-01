Richard Freitag: Schwerer Sturz bei Vierschanzentournee!

Schock-Moment bei der Vierschanzentournee in Innsbruck: Richard Freitag ist im ersten Durchgang schwer gestürzt!

Zunächst sah es nach einem guten Sprung aus. Bei der Landung ist er plötzlich ausgerutscht und die beiden Skier haben sich berührt – danach ist er schwer gestürzt! Er bleibt einige Momente auf dem Boden liegen, kann dann glücklicherweise aber wieder aufstehen.

Er hebt den Daumen und will damit zeigen, dass alles okay ist und er sich offenbar nicht schwer verletzt hat. „Hauptsache, er ist gesund geblieben. Das ist jetzt das Wichtigste“, erklärte Vater Holger Freitag in der „Bild“-Zeitung.

Zwar scheint sich Richard Freitag nicht schwer verletzt zu haben, dennoch wird er derzeit von Team-Arzt Marc Dorfmüller untersucht. Er wird entscheiden, ob Richard Freitag zum 2. Durchgang antreten kann.