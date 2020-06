Richard Gere-Gitarren bringen fast 1 Million Dollar

Richard Gere hat seine geliebte Gitarrensammlung für mehr als 900.000 Dollar versteigern lassen, um damit Geld für wohltätige Zwecke einzunehmen. Auf der Auktion kam am Dienstag in New York die 107 Instrumente umfassende Sammlung des Schauspielers im Auktionshaus Christie's unter den Hammer.