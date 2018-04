Richard Gere: Heimliche Hochzeit!

Huch, da haben wir definitiv alle was verpasst! Richard Gere ist dafür bekannt, dass er sein Privatleben größten Teils geheim hält. Kaum verwunderlich also, dass er auch um seine dritte Hochzeit kein großes Aufsehen machte. Wie jetzt nämlich bekannt gegeben wurde, soll der Schauspieler aktuell zum dritten Mal geheiratet haben! Do wo gab er sich das heimliche Ja-Wort?

Meghan Markle & Prinz Harry: Familien-Drama kurz vor der Hochzeit!

Richard Gere: Zum dritten Mal verheiratet

In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Richard Gere ein drittes Mal den Ehebund eingehen wird. Was viele Fans dabei jedoch nicht wussten: Der 68-Jährige soll sich bereits das Ja-Wort gegeben haben. Dies berichtete jedenfalls ein Insider gegenüber "¡Hola!". So heißt es, dass sich der Schauspieler und seine 35-jährige Herzdame Alejandra Silva Anfang des Monates das Eheversprechen gaben. Eine Hochzeitsfeier soll es trotzdem noch geben…

Richard Gere: Dort wird seine Hochzeit gefeiert!

Wie es ebenfalls heißt, soll -trotz der heimlichen Hochzeit- am 06. Mai noch eine große Feier in New York stattfinden, bei der Richard Gere und Alejandra Silva mit Freunden und Familie zusammen feiern wollen.

Mal sehen, ob sie zumindest davon ein paar Schnappschüsse mit der Öffentlichkeit teilen...