Rick Hall: Soul-Music-Produzent ist tot!

Rick Hall ist tot. Der Musikproduzent verstarb im Alter von 85 Jahren.

Rick Hall war einer der größten Soul-Music-Produzenten. Schon früh hatte er sein eigenes Studio, ein Label und sein Verlagsgeschäft. Später schrieb er seine Autobiografie „From Shame To Fame“ ("Von der Schande zum Ruhm"). In den 1950er Jahren begann er seine Karriere als Songwriter. Brenda Lee, George Jones oder Roy Orbison hatten Hits mit seinen Songs. Mit dem Hit „You Better Move On“ hatte er seinen großen Durchbruch – unter anderem wurde der Song später von den Rolling Stones gecovert.

Er wurde im Jahr 1932 geboren und ist in den Wäldern von Mississippi aufgewachsen. Sein Elternhaus hatte damals weder Wasser noch Strom. Deshalb bezeichnet er seine Herkunft als „Schande“. Bis zuletzt betrieb Rick Hall sein Studio und war einer der ganz Großen in der Popmusik. Mit 85 Jahren hat er den Kampf gegen den Krebs verloren und ist am vergangenen Dienstag verstorben.