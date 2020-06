Ricky Harris: Jürgen Milski ist sein Dschungelkönig-Favorit

Jürgen Milski bringt zweifelsfrei alles mit, was es für einen Dschungelkönig braucht: Er ist authentisch, versteht sich gut mit den anderen Dschungelbewohnern und präsentiert sich in den Prüfungen als mutig und belastbar. Ob Ricky Harris mit seinem Favoriten-Tipp richtig liegt und der Schlagersänger Publikumsliebling Menderes Bagci den Titel streitig machen kann, wird sich am großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am kommenden Samstag zeigen.