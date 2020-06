Riesen-Asteroid rast auf die Erde zu

"Dieses Ding ist sehr merkwürdig", sagte Karen Meech von der Universität von Hawaii in Honululu gegenüber dem Blatt "Nature". Auffällig war auch seine Flugbahn, die denkrecht zum Planeten lag. Über viele Millionen Jahre bewegte sich der Asteriod auf uns zu. Kurz vor seiner Entdeckung raste er in einer Entfernung von 24 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.