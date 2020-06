Rihanna: Liebescomeback mit Drake?

Der Rapper und die Sängerin sind offenbar wieder ein Paar.

"Sie sind wieder zusammen und Drake ist total vernarrt in sie. Sein Team versucht, ihn damit aufzuziehen, aber nichts lässt ihm das Lächeln vergehen", so ein Insider gegenüber Sun. Im Londoner Club Libertine konnten sie gar nicht die Finger voneinander lassen. „Sie waren wie zwei Teenager – sie knutschten und liefen einander im Club hinterher. Wenn sie tanzten, war es, als würde man Szenen aus ihrem neuen Video anschauen“, so ein Beobachter.

Schon seit 2010 haben die beiden immer wieder etwas miteinander. Klar, Rihanna lässt eben nichts anbrennen! Knutschte zuletzt wieder mit Oscar-Gewinner Leonardo Dicaprio. Bleibt abzuwarten, ob diese Liason diesmal länger hält...