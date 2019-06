Rihanna schwanger? Kommt jetzt das erste Baby?

Reddit this

Amore an der Amalfiküste! Nach monatelangem Hin und Her turteln Rihanna und ihr Lover jetzt total verknallt durch Italien! Erwarten sie sogar ein Baby?

Plötzlich sind sie wieder aufgetaucht! Mitten auf dem Meer. (31) und ihr Liebster Hassan Jameel (30) schippern verliebt vor der italienischen Küste. Dabei dachte man eigentlich, dieser Liebesdampfer wäre längst abgesoffen… Schließlich wurden die Sängerin und der saudische Geschäftsmann seit Monaten kaum zusammen gesehen – schon gar nicht so verknallt. Jetzt haben sie das Ruder herumgerissen und urlauben gemeinsam in Bella Italia.

Rihanna im Liebes-Urlaub mit ihrem Lover

Im Restaurant „Lo Scoglio da Tommaso“ in Massa Lubrense aß man gut gelaunt zu Mittag. Zwischen Ravioli und Rigatoni wirkten RiRi und ihr Freund verliebt wie nie. Danach ging es per Boot auf die Insel Capri. Zu zweit. Oder gar zu dritt? Rihanna hat ein Mini-Bäuchlein, trank im Restaurant nur Wasser…

Rihanna: Süße Baby-News!

Ist da etwa ein Baby an Bord? Möglich, immerhin sind die beiden schon seit knapp drei Jahren ein Paar. „Sie ist so was von bereit zu heiraten. Wenn Hassan sie fragt, würde sie nicht zögern“, verriet eine Freundin gerade bei „ Life“. Vielleicht hat Hassan ja auf Capri die große Frage gestellt! RiRi wäre nicht die erste Promi-Lady, die auf der Insel Ja sagt: Schon Model Izabel Goulart, Kollegin Karlie Kloss und Victoria von Schweden hauchten hier ihr Eheversprechen.