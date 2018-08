Rihanna: Stalker-Schock! Polizei-Einsatz in ihrer Villa

Große Aufregung in den Hills! Montagnacht kam es bei Superstar zu einem großen Polizeieinsatz. Laut dem amerikanischen Portal "TMZ" rasten mehrere Polizeiautos mit Sirenen zum Anwesen der Sängerin - und versetzten die Bewohner in Aufruhr. Sogar ein Helikopter der LAPD kreiste über den noblen Stadtteil...

Rihanna: Total am Ende! Große Sorge um die Sängerin!

Ein Stalker verbreitet Angst und Schrecken

Die Alarmanlage in Rihannas Villa war ausgelöst worden. Steckte etwa wieder ihrer Stalker dahinter? In Mai kam es bereits zu einem heftigen Vorfall. Damals brach ein Fan bei ihr ein - und verbrachte 12 Stunden in ihrer Villa. Erst am nächsten Tag entdeckte Rihannas Assistent den verwirrten Mann. Als er verhaftet wurde, sagte er aus, dass er "einvernehmlichen Sex" mit Rihanna haben wollte. Die Anklage wegen Stalking, Einbruch und Vandalismus läuft. Ihm drohen bis zu sechs Jahre Haft. Ein Schock für die Sängerin! Seitdem hat sie panische Angst, dass so etwas nochmal passiert.

Rihanna: Trauriges Baby-Drama

Großeinsatz auf Rihannas Grundstück

Am Montag konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Nach der gründlichen Durchsuchung der Polizei wurde kein Eindringling gefunden. Es handelte sich wohl um einen Fehlalarm. Lässt sich nur hoffen, dass ihr Stalker sie auch in Zukunft in Ruhe lässt...