Rihanna: Süße Baby-News!

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Werden Popstar Rihanna und ihr On-off-Freund Hassan Jameel Eltern? Besonders ihr Auftritt im September "Diamond Ball" sorgte für Getuschel. Ihren Bauch kaschierte sie mit einer riesigen Schleife. Jetzt meldete sich auf endlich zu Wort.

Rihanna soll im dritten Monat schwanger sein

Sie postete den Stichtag (5. Juni 2019) und kommentierte diesen mit einem Herzchen- und einem Babykopf-Emoji. Die Sängerin wäre demnach im dritten Monat. Wenig später war der Post allerdings wieder von ihrem Instagram-Account verschwunden. Was steckt dahinter? "Rihanna und Hassan versuchen seit Monaten, ein Kind zu bekommen", verriet jetzt ein Insider der "OK!". Die beiden sollen sich vor Freude gar nicht mehr eingekriegt haben, als es endlich geklappt hat. Der schnelle Post war wohl etwas zu voreilig. "Sie hat Angst, dass etwas passiert", so der Bekannte. "Sie hat das Gefühl, das sei ein schlechtes Omen..."

Rihanna: Stalker-Schock! Polizei-Einsatz in ihrer Villa

Folgt jetzt die Hochzeit?

Sollte Rihanna wirklich schwanger sein, ist eine Hochzeit Pflicht. Ein uneheliches Kind kommt für Hassans strenggläubigen Vater Mohammed nicht infrage. "Die Jameels sind eine der angesehensten Familien in den Vereinigten Arabischen Emiraten und legen deshalb extrem viel Wert auf Traditionen", verriet ein Insider kürzlich gegenüber "InTouch". Klingt fast so, als es bei Rihanna und Hassan bald zwei Gründe zum Feiern gibt...