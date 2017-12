Rihanna: Todes-Drama nach Weihnachten!

Schock für Superstar Rihanna: Die Sängerin trauert um ihren Cousin, welcher kurz nach Weihnachten verstorben ist.

Der 21-Jährige wurde auf der Straße erschossen, wie mehrere US-Medien berichten. "RIP Cousin... Kann nicht glauben, dass es erst letzte Nacht war, als ich dich in meinen Armen hielt. Hätte nie gedacht, dass es das letzte mal sein wird, dass ich deine Körperwärme spüre. Werde dich für immer lieben", schrieb Rihanna bei Instagram.

In dem Post setzte Rihanna auch den Hashtag „#endgunviolence“ (Hört mit der Waffengewalt auf). Ihr Cousin soll durch ein Wohnviertel gegen 19 Uhr abends gelaufen sein. Plötzlich näherte sich ihm eine andere Person und schoss mehrmals auf den 21-Jährigen. Nach der brutalen Tat ist der Täter geflohen. Das Opfer wurde nach den Schüssen sofort in ein Krankenhaus gebracht – wenige Stunden später verstarb er dort an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.